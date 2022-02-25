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Рыбаков доставили на берег после отрыва льдины на Сахалине

На льдине находились около 250 человек

ТАСС, 25 февраля. Спасатели доставили на берег всех рыбаков после отрыва льдины на Сахалине, сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

"<...> спасательные работы завершены. Все рыбаки-любители доставлены на берег, погибших и пострадавших нет. Спасатели МЧС России отправились в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

На льдине находились около 250 человек, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС. Всего в спасательной операции участвовали 29 человек и 14 единиц техники.

Сигнал об отрыве льдины с рыбаками в районе села Стародубское Долинского района в 1,5 км от берега поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области днем в пятницу. Вдоль побережья образовалась трещина шириной 5-6 м, за которой находились рыбаки-любители.

На место выехали сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Долинского района. Из Южно-Сахалинска направили группу спасателей в количестве восьми человек и четырех единиц техники, в том числе было привлечено спасательное судно на воздушной подушке "Хивус" и лодка "Фаворит".

В пресс-службе МЧС России уточнили, что спасены 267 рыбаков-любителей. Ранее спасатели предупреждали, что в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра при появлении трещин возможен отрыв неустойчивой части припая, а выход на лед опасен.

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РоссияСахалинская область
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