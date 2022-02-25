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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали 11 районных судов

Угроза оказалась ложной, суды возобновили работу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 10 районных судов Москвы были эвакуированы из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили в ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сотрудники и посетители 11 районных судов были эвакуированы", - сказала представитель суда. По информации пресс-службы, после проверки суды возобновили работу, угроза оказалась ложной.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. Организатором и администратором этих сообществ был гражданин Украины Антон Осипчук.

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