Сообщения о минировании школ поступили в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство и правоохранительные органы Севастополя получили в пятницу анонимные сообщения о минировании школ и детских садов. Детей было решено отпустить домой, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня пришла очередная анонимка по поводу минирования школ и детских садиков. Приняли решение детей после первой смены отпустить домой - и все еще раз проверить", - сказал Развожаев.

Он напомнил, что в четверг также были совершены DDOS-атаки на информационные ресурсы правительства, но их удалось отбить.

Ранее о хакерских атаках сообщали власти Крыма. В регион второй день поступают ложные сообщения о минировании различных объектов.