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Танкер с российским экипажем терпит бедствие в Черном море

Сообщается, что судно под молдавским флагом было поражено снарядом с неизвестного направления

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море. Об этом сообщило в пятницу Морское агентство Молдавии.

"Корабль Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) был поражен снарядом (с неизвестного направления)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки уничтожены, состоящий из граждан РФ экипаж покинул судно в спасательных жилетах. На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями.

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