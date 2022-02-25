Суд арестовал на 10 суток замглавы московского "Яблока"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы арестовал на 10 суток замглавы московского отделения партии "Яблоко" Кирилла Гончарова за организацию несогласованной акции в центре Москвы, которая прошла 24 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд признал Кирилла Гончарова виновным по ч. 2 ст. 20.2 ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления") КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сказали в Мосгорсуде.

Вечером 24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы прошла несогласованная акция против специальной военной операции. По данным в ГУ МВД России по Москве, за нарушение общественного порядка 600 человек были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством. Ранее в этот день МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.