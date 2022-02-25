СМИ: число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до семи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число людей, погибших при землетрясении в Индонезии в пятницу, возросло до семи. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на власти провинции Западная Суматра.

По их данным, еще 85 человек получили травмы. Около 5 тыс. жителей района, затронутого землетрясением, были вынуждены эвакуироваться.

Ранее сообщалось о двух погибших и десятках пострадавших.

В пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 на индонезийском острове Суматра. Эпицентр находился в 74 км к северо-западу от города Букиттинги (население 98,7 тыс. человек), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 30 км.