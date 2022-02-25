Горнякам, заблокированным после обрушения на шахте в Ростовской области, передали пищу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Продукты и питье передали рабочим, которые оказались заблокированы после обрушения горной породы на шахте "Обуховская" в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"С рабочими поддерживается связь, продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасателями принято решение продвигаться по обходному пути. Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, инцидент произошел около 08:00 мск в пятницу на шахте АО "Шахтоуправление "Обуховская". При проведении подготовительных работ в штреке протяженностью 120 м произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 м от устья выработки. В результате обрушения образовался завал.

По данным ГУ МЧС, в результате инцидента трое горняков оказались под завалами. Региональные власти сообщали, что горняки не пострадали. Ростехнадзор возбудил административное дело по данному факту.