Вандалы разрисовали памятник Советской армии в Болгарии

СОФИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. Памятник Советской армии в городе Бургас на юге Болгарии подвергся нападению вандалов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

"Памятник Советской армии в центре Бургаса минувшей ночью был разрисован антироссийскими посланиям. Мы зафиксировали факт надругательства над памятником, а почетный консул России в Бургасе Тонко Фотев проинформировал официальные власти", - сообщил Климанов.

Посол России Элеонора Митрофанова также выразила возмущение фактом вандальского акта.

"Я возмущена актом вандализма в отношении памятника Советской армии в городе Бургас, в настоящее время мы готовим официальную ноту и передадим ее в болгарский МИД", - сообщила дипломат ТАСС.