В отношении экс-замглавы Оренбурга возбудили уголовное дело из-за трудоустройства блогера

ОРЕНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Оренбурга, организовавшей фиктивное трудоустройство блогера. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Оренбурга. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Организация злоупотребления должностными полномочиями")", - сказано в сообщении.

Следователи полагают, что чиновница использовала служебные полномочия и организовала фиктивное трудоустройство частного лица, осуществляющего блогерскую деятельность, в муниципальное автономное учреждение, где он получал ежемесячное денежное вознаграждение.

"В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области", - отмечается в сообщении.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о бывшем заместителе главы города по экономике и финансам Светлане Золотаревой.