Около 1 400 человек в селе на Камчатке остались без тепла из-за пожара в котельной

ТАСС, 26 февраля. Пожар произошел утром в субботу в котельной в селе Николаевка на Камчатке, никто не пострадал, нарушено теплоснабжение жителей села, сообщила пресс-служба правительства региона.

Пожар в здании котельной, расположенной в селе Николаевка Елизовского муниципального района, произошел утром в субботу. Возгорание ликвидировано, в результате возгорания уничтожен резервный трансформатор размером четыре на три метра, поврежден основной трансформатор. Погибших и пострадавших нет.

"Сейчас в населенный пункт доставляют мобильный трансформатор из Петропавловска-Камчатского, который обеспечит теплом дома, оставшиеся без отопления. По прибытии сразу же начнется установка и отладка оборудования. Планируется, что в течение нескольких часов эти работы будут закончены и теплоснабжение будет восстановлено. На данный момент около 1 400 человек в своих домах остаются без тепла", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Причина возгорания устанавливается. Восстановительные работы продолжаются.