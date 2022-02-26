В Хабаровске ликвидировали пожар в нежилом деревянном доме

ТАСС, 26 февраля. Специалисты в субботу полностью ликвидировали пожар в двухэтажном доме в Хабаровске, который является памятником архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре поступило от очевидцев вечером в пятницу. На момент прибытия пожарных подразделений горели оба этажа и крыша дома. Спустя час пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, в 20:56 (13:56 мск) 25 февраля руководителем тушения пожара была дана ликвидация открытого горения. Расчетам удалось отстоять рядом расположенное деревянное здание, которое также относится к историческим постройкам.

"В 13:15 (06:15 мск) 26 февраля 2022 года подразделения хабаровского пожарно-спасательного гарнизона завершили работы по дотушиванию, проливке и разбору конструкций на месте пожара в двухэтажном деревянном доме по переулку Дьяченко в Хабаровске. Строение полностью пострадало от огня, произошло обрушение конструкций. Дом являлся аварийным и бы заблаговременно расселен", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, общая площадь пожара составила 300 кв. м. Всего для ликвидации последствий возгорания привлекался 21 человек и семь единиц техники. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки.