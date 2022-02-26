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В ДТП в Иркутской области пострадали четыре человека

В том числе двое детей

ТАСС, 26 февраля. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе "Байкал" в Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"Водитель автомобиля Honda CR-V, двигаясь по федеральной автодороге Р-258 "Байкал" вблизи поселка Граматуха, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом, двигавшимся в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинскую организацию доставлены водитель и пассажир легковушки, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 11 лет", - сообщил представитель ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло утром в субботу.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. Прокуратура города Шелехова начала проверку.

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