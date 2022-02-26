Полиция задержала несколько участников несанкционированной акции в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали несколько участников несанкционированной акции в центре Новосибирска, которая прошла в субботу, передает корреспондент ТАСС.

На площади Ленина в центре Новосибирска собралось около 50 участников акции. Полицейские через громкоговорители неоднократно призывали граждан разойтись, так как акция не была согласована.

Часть участников проигнорировала требования полиции и двинулась по центральным улицам города. После чего они были задержаны полицией. Корреспондент ТАСС видел задержания семи участников несанкционированного шествия. В региональном главке МВД официально пока не прокомментировали информацию.