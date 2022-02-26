В МО РФ сообщили, что украинские националисты нанесли удар из "Градов" по Старобельску

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты в субботу утром нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска, среди жителей есть жертвы. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - сказали в министерстве.

Минобороны РФ также имеет данные о планах провокаций со стороны украинских националистов в Краматорске и Славянске.

"Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные (произошедшей в городе Старобельске - прим. ТАСС) провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск. Вооруженные силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан", - говорится в сообщении.