{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Шереметьево проверяют из-за угрозы взрыва

Он работает в штатном режиме, сведений об эвакуации нет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево, проводится проверка. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение на электронную почту об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. В настоящее время проводится обследование здания и прилегающей территории", - сказал собеседник агентства. Аэропорт работает в штатном режиме, сведений об эвакуации нет.

Накануне также от неизвестных поступало сообщение о "минировании" аэропортов Шереметьево и Домодедово. Проверка показала, что это ложная информация, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества найдены не были.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о "минированиях". Организатором и администратором этих сообществ был гражданин Украины Антон Осипчук.

Теги
Россия
Военная операция на Украине
Басурин сообщил о большом числе попаданий со стороны ВСУ по социальным объектам
Читать полностью