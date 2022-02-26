Аэропорт Шереметьево проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево, проводится проверка. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение на электронную почту об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. В настоящее время проводится обследование здания и прилегающей территории", - сказал собеседник агентства. Аэропорт работает в штатном режиме, сведений об эвакуации нет.

Накануне также от неизвестных поступало сообщение о "минировании" аэропортов Шереметьево и Домодедово. Проверка показала, что это ложная информация, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества найдены не были.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о "минированиях". Организатором и администратором этих сообществ был гражданин Украины Антон Осипчук.