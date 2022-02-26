В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из системы залпового огня два населенных пункта

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) населенные пункты Старобельск и Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Украинские националисты продолжают террор мирного населения. Мы постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Сегодня, как и населенный пункт Старобельск, подвергся обстрелу из РСЗО населенный пункт Лисичанск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется, отметил представитель НМ ЛНР.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о нанесении украинскими националистами ударов из РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения.