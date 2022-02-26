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Три человека погибли при столкновении двух машин в Омской области

Еще пять пострадали

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись в районе остановки общественного транспорта "Сады Мир" на Сыропятском тракте в Омской области, в результате погибли три человека, еще пять пострадали, среди них двое детей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ДТП поступила в 10:40 мск. "Три человека, к сожалению, погибли. Пять пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, переданы сотрудникам медицинской помощи и госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что движение автотранспорта не перекрывалось. Подразделениями министерства проводилась работа по деблокировке пострадавших из машин.

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