{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У побережья Вьетнама затонул прогулочный катер

Погибли восемь человек

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Прогулочный катер с 39 пассажирами на борту затонул в субботу в Южно-Китайском море неподалеку от побережья центральной вьетнамской провинции Куангнам. По меньшей мере восемь человек погибли, сообщил новостной портал VnExpress.

По информации портала, катер с туристами возвращался в прибрежный город Хойан после экскурсии на острова. На расстоянии около 2 км от берега катер начал тонуть. Спасательные службы доставили на берег 22 человека и обнаружили тела восьмерых погибших. Еще девять человек пока считаются пропавшими без вести.

Компетентные органы начали расследование обстоятельств трагедии.

Теги
Вьетнам
Военная операция на Украине
Басурин сообщил о большом числе попаданий со стороны ВСУ по социальным объектам
Читать полностью