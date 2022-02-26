У побережья Вьетнама затонул прогулочный катер

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Прогулочный катер с 39 пассажирами на борту затонул в субботу в Южно-Китайском море неподалеку от побережья центральной вьетнамской провинции Куангнам. По меньшей мере восемь человек погибли, сообщил новостной портал VnExpress.

По информации портала, катер с туристами возвращался в прибрежный город Хойан после экскурсии на острова. На расстоянии около 2 км от берега катер начал тонуть. Спасательные службы доставили на берег 22 человека и обнаружили тела восьмерых погибших. Еще девять человек пока считаются пропавшими без вести.

Компетентные органы начали расследование обстоятельств трагедии.