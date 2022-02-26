СМИ: украинские полицейские задержали репортеров чешских телеканалов

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские полицейские задержали в субботу корреспондента и оператора чешского телеканала CNN Prima NEWS, заподозрив в них диверсантов. Об этом сообщила газета Mladá fronta DNES.

"[Одни] целились в нас, держа [на перевес автоматы] AK-47, другие целились из пистолетов на нашу машину. Нас вытащили [из автомобиля] и связали", - привело издание слова задержанного корреспондента.

ЧП произошло близ города Комарно во Львовской области. Журналисты планировали снять репортаж о беженцах, направляющихся из Украины в Польшу. Съемочная группа после выяснения обстоятельств инцидента вскоре была повторно по тому же подозрению задержана полицией и была вынуждена покинуть украинскую территорию.

В пятницу на Украине полицией были задержаны репортеры Чешского телевидения и телеканала NOVA. Их заподозрили в съемках военных объектов.