В Миллеровском районе Ростовской области упали мины со стороны Украины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Три мины со стороны Украины упали на территории Миллеровского района Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"26 февраля Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин. Разрушений и пострадавших нет", - сообщили в ФСБ.

Как сообщали 25 февраля в Следственном комитете РФ, зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК возбудил уголовные дела.