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В Дагестане в результате столкновения поезда с автомобилем погиб один человек

Водитель легкового автомобиля выехал на запрещающий свет светофора

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчина за рулем легкового автомобиля погиб в субботу в результате ДТП на железнодорожных путях в пригороде Махачкалы. Водитель выехал на запрещающий свет светофора, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"В поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 50-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом под управлением 34-летнего жителя Дербента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений погиб на месте.

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