Бетономешалка загорелась во Владивостоке и повредила две другие машины

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Бетономешалка загорелась вечером в субботу на оживленной трассе во Владивостоке и повредила еще два автомобиля, скатившись по дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"По оперативным данным, сегодня в 20:03 (13:03 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании бетономешалки на проспекте 100-летия Владивостока в городе Владивостоке. Уже через шесть минут на месте работали огнеборцы. По предварительным данным, горящий автомобиль, скатываясь назад, повредил два легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет", - сообщила пресс-служба.

Когда на место прибыли пожарные, кабина автомобиля была охвачена пламенем. В результате пожара огнем повреждена кабина грузовика на площади около 3 кв. м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.