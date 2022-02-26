На севере Приморья отловили тигра

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты отловили на севере Приморья тигра, который две недели представлял опасность для жителей села. Хищник задавил четыре собаки. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства края.

"В ночь с 25 на 26 февраля сотрудники госохотнадзора Приморского края совместно со специалистами АНО "Центр "Амурский тигр" в окрестностях села Верхний Перевал Пожарского района отловили конфликтного тигра. Хищник в течение двух недель держал в напряжении местных жителей", - говорится в сообщении.

Первое сообщение о том, что в границы населенного пункта зашел амурский тигр, поступило 12 февраля. Специалисты выехали на место, где подтвердили факт выхода тигра на окраину населенного пункта, после чего приступили к его отпугиванию. Эти мероприятия результата не дали, зверь еще несколько раз появлялся в селе, где задавил четыре собаки. Было принято решение его отловить.

"Необходимо отметить, что отлов тигра - это непростая операция, которая требует от ее участников высокого профессионализма и зачастую занимает длительное время. Но в этом случае животное удалось поймать буквально через несколько дней после того, как было принято такое решение. Это большая удача", - отметил первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексей Суровый, которого процитировала пресс-служба.

Тигра доставили в центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка, где специалисты проведут его ветеринарный осмотр. Если состояние здоровья зверя не вызовет у них опасений, то его вскоре выпустят в малонаселенной местности. По предварительным данным, это молодой тигр.

"Если это еще тигренок на втором году жизни, то на несколько месяцев его оставят в реабилитационном центре, после чего будем принимать решение о выпуске. <...> Главное, что жители Верхнего Перевала могут быть спокойны, а тигр, живой и невредимый, находится в руках специалистов. Именно так и должны разрешаться конфликтные ситуации с амурским тигром", - обозначил руководитель центра "Амурский Тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводятся в сообщении.