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Задержание российского судна в Ла-Манше
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Французские власти назвали причину задержания российского судна в Ла-Манше

Их интересовала документация судна, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, отметил руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов
Торговое судно Baltic Leader REUTERS/Pascal Rossignol
Описание
Торговое судно Baltic Leader
© REUTERS/Pascal Rossignol

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. В качестве формальной причины российского сухогруза Baltic Leader был назван таможенный досмотр. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.

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"Впоследствии выяснилось, что французские власти интересовала документация судна, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится в финансовом санкционном списке США", - рассказал он.

Представитель российской дипмиссии уточнил, что сейчас судно задержано и "решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке".

Как сообщало ранее AFP со ссылкой на морскую префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря, задержанное судно под российским флагом вышло из порта Руана и направлялось в сторону Санкт-Петербурга. На его борту был груз новых автомобилей.

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РоссияФранцияЗадержание российского судна в Ла-Манше
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