Французские власти назвали причину задержания российского судна в Ла-Манше

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. В качестве формальной причины российского сухогруза Baltic Leader был назван таможенный досмотр. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.

Что известно о задержании российского судна в Ла-Манше

"Впоследствии выяснилось, что французские власти интересовала документация судна, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится в финансовом санкционном списке США", - рассказал он.

Представитель российской дипмиссии уточнил, что сейчас судно задержано и "решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке".

Как сообщало ранее AFP со ссылкой на морскую префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря, задержанное судно под российским флагом вышло из порта Руана и направлялось в сторону Санкт-Петербурга. На его борту был груз новых автомобилей.