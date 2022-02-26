С территории Украины расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Националистические формирования Украины расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ, при пресечении провокации ранен российский пограничник. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"25 февраля представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", - отметили в ЦОС. - В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям".

Приграничные районы России ранее неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. Так, в субботу Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин.