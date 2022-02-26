Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в отделении Сбербанка на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва отделения Сбербанка на юго-востоке Москвы поступило от неизвестного. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в отделении Сбербанка на Братиславской улице, 22, заложено взрывное устройство. На место для проверки выехали специалисты", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил, что аэропорт Шереметьево "заминирован". Туда оперативно выехали кинологи, в ходе проверки выяснилось, что информация об угрозе взрыва оказалась ложной, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о "минированиях". Организатором и администратором этих сообществ был гражданин Украины Антон Осипчук.