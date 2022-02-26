Что известно о задержании российского судна в Ла-Манше

В проливе Ла-Манш 26 февраля задержали российское грузовое судно Baltic Leader. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.
- По данным из сервисов по отслеживанию морских судов, сухогруз вышел из порта Руана и сейчас находится в порту коммуны Булонь-сюр-Мер. Судно везло груз новых автомобилей.
- Экипажу в составе 19 человек разрешено спуститься на берег, они могут свободно перемещаться. Информации об условиях размещения экипажа во Франции пока нет, соответствующих обращений на этот счет не поступало. Дальнейшая судьба судна будет решаться в суде, отметил руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.
- Корабль принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка" PSB Leasing, которая, по словам французской береговой полиции, находится в санкционном списке США.
- В морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря предположили, что задержание может быть связано с тем, что корабль "может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции".
- Как сообщил Макогонов, французские власти интересовала документация судна.
- Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и обещает принять необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков.