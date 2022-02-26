В центре Екатеринбурга на пешехода упала глыба льда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Пешеход получил серьезную травму из-за падения на его голову глыбы льда в центре Екатеринбурга. Об этом написал в субботу на своей странице в Instagram глава города Алексей Орлов, сообщив, что управление ЖКХ усилит контроль за организациями, отвечающими за очистку кровель зданий и жилых домов от снега.

"Сегодня в самом центре города на перекрестке улицы Вайнера и проспекта Ленина произошел несчастный случай: пешеходу на голову упала глыба льда. К сожалению, мужчина получил серьезные травмы. В связи с этим я поставил задачу управлению ЖКХ усилить контроль за организациями, которые отвечают за очистку кровель зданий и жилых домов от снега", - написал он.

Орлов подчеркнул, что прямая обязанность коммунальщиков, управляющих компаний и руководителей ТСЖ - не допустить подобных случаев. "Особенно сейчас, когда температура воздуха меняется из плюса в минус", - добавил он.