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В Калужской области возбудили уголовное дело об истязании пожилого мужчины

Личности правонарушителей установлены, ими являются четверо жителей Жуковского района

ТАСС, 26 февраля. В Калужской области правоохранители возбудили уголовное дело об истязании пожилого мужчины группой жителей Жуковского района, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"Ранее в сети Интернет появилось видео истязаний пожилого мужчины в Жуковском районе, проведение процессуальной проверки находилось на контроле прокуратуры. По результатам проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, личности правонарушителей установлены, ими являются четверо жителей Жуковского района.

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