На Сахалине ищут группу из шести человек, вовремя не вернувшихся на базу отдыха

ТАСС, 26 февраля. Спасатели и добровольцы на Сахалине ищут группу из шести человек, которые в субботу выехали с базы отдыха на снегоходе с санями в сторону мыса Великан и не вернулись, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Вечером 26 февраля в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что после обеда с базы отдыха, расположенной южнее села Охотское, в сторону мыса Великан на снегоходе с санями выехала группа людей в количестве шести человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Вечером группа не вернулась, и на поиски выехали спасатели со снегоходами, а также трое добровольцев на снегоходах.

По данным синоптиков, на юге Сахалина местами идет небольшой снег, температура воздуха ночью составляет от семи до 12 градусов мороза (на западе от одного до шести градусов мороза), днем в воскресенье ожидается от нуля до минус пяти градусов.