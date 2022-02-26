В Ленинградской области задержали четырех человек за незаконный оборот оружия

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области четырех подозреваемых в незаконном обороте оружия. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими по подозрению в незаконном обороте оружия задержаны трое граждан РФ и гражданин сопредельного государства, проживающие на территории Санкт-Петербурга и города Сланцы Ленинградской области. В ходе реализации оперативной информации на территории Ленинградской области по местам проживания задержанных было изъято свыше 100 предметов, конструктивно схожих с оружием: пулеметами, винтовками, автоматами, ружьями и пистолетами-пулеметами", - сказала она.

Кроме того, по словам Волк, полицейские также обнаружили четыре гранаты, около 13 кг пороха и более 500 патронов различного калибра, изъятое направили на исследование.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 222 УК РФ).

