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Военные РФ уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал.

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"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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