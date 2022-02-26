Военные РФ уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал.

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"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.