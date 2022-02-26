Неизвестные сообщили о минировании двух аэропортов, ж/д вокзалов и ТЦ в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва аэропортов Шереметьево и Внуково, двух самолетов, ж/д вокзалов и торговых центров в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"По электронной почте поступили анонимные сообщения о том, что взрывные устройства заложены в аэропортах Шереметьево и Внуково, также заминированы самолеты [следовавшие рейсами] Москва - Южно-Сахалинск и Москва - Петропавловск-Камчатский. Кроме того, поступили сообщения с угрозами взрыва ж/д вокзалов и торговых центров", - сказал собеседник агентства.​​​​​​​