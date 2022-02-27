Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва на нефтебазе в луганском городе Ровеньки. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

26 февраля из-за ракетного удара украинских военных по нефтебазе в Ровеньки произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива. "Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование", - сообщили в СК.

Кроме того, Бастрыкин указал подчиненным обращать внимание на серьезные нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных, в частности разрушения жилых домов и населенных пунктов. Так, в настоящее время Вооруженные силы Украины разместили военную технику на территории жилых кварталов Киева.

Особое внимание Бастрыкин обратил на необходимость фиксации каждого факта обстрела российской территории.