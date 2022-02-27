По фактам обстрелов ДНР и ЛНР возбудили два уголовных дела

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

По данным следствия, в течение суток военнослужащими Вооруженных сил Украины осуществлены очередные массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса, включая нефтебазы в городе Ровеньки. "По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

В результате массированных обстрелов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и иных видов тяжелого вооружения в городах Донецке, Горловке, Ясиноватой, Иловайске и Докучаевске, поселке Марьевка Донецкой Народной Республики, а также в городе Кировске и поселках Голубовске и Донецком Луганской Народной Республики были разрушены 67 жилых домов. Повреждены линии электропередачи и газопровод, в результате чего в поселке Голубовском без газоснабжения остались 158 домовладений. В очередной раз обстрелам подверглись образовательные и дошкольные учреждения.

"Преследуя цели вывести из строя важнейшие объекты обеспечения жизнедеятельности населения республик, украинские силовики нанесли мощнейший удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской Народной Республики, что вызвало сильнейшее возгорание хранящегося топлива", - сообщили в СК. Кроме того, в результате прямых попаданий в жилые дома и разрывов снарядов погибли два мирных жителя и 10 получили ранения различной степени тяжести.