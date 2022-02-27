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В Омске загорелись три частных дома

В результате погиб ребенок, еще двое пострадали

ТАСС, 27 февраля. Ребенок погиб и еще двое пострадали в Омске при возгорании трех частных домов. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области.

"Днем 27 февраля в поселке Большие Поля в Советском административном округе Омска произошло возгорание трех частных домовладений, в результате чего погиб четырехлетний ребенок, двое детей восьми и девяти лет госпитализированы, опасности для их жизни нет", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). На месте происшествия работают следователи, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

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РоссияОмская область
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