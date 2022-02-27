В селе в Ростовской области рядом с границей Украины разорвался снаряд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Снаряд, по предварительным данным, выпущенный с территории Украины, разорвался рядом с домом в селе Кудиновка в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах Ростовской области в воскресенье.

"В селе Кудиновка разорвался снаряд. Выбиты окна дома. Без пострадавших", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что, по предварительным данным, снаряд выпущен со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.