Двое жителей Пензенской области подозреваются в применении насилия к инспекторам ДПС

ТАСС, 27 февраля. Следственные органы Пензенской области возбудили уголовные дела о применении насилия к инспекторам ДПС в отношении двоих жителей Кузнецкого района. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Кузнецкого района по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 26 февраля сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2115 на улице Измайлова в Пензе. Поскольку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейские начали составлять в отношении него административный материал. Два пассажира задержанного автомобиля, также находившиеся в состоянии опьянения, начали выражать недовольство действиями сотрудников полиции и применили насилие в отношении двух инспекторов ДПС, причинив им телесные повреждения.

Подозреваемые 1997 и 1998 годов рождения задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.