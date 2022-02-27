В ДТП с участием двух машин в Приморье погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли и пятеро пострадали в аварии с участием двух легковых машин в Приморье. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Ранее региональное ГУ МЧС России сообщало, что в аварии пострадали шесть человек, включая ребенка, еще один ребенок погиб.

"В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе один ребенок и его мама скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю инициировано изъятие и передача уголовного дела из территориального органа МВД России по Приморскому краю в следственное управление СК РФ для организации расследования.

Информация об аварии поступила в воскресенье в 16:40 (09:40 мск). ДТП произошло на трассе в районе поселка Романовка в Шкотовском районе. Пожарным пришлось деблокировать пострадавших.