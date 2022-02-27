МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший его подготовку по указанию боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ", - сообщили в ФСБ.

В тайнике в непосредственной близости от арендованного задержанным адреса проживания изъяты компоненты для самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества и поражающие элементы. В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающие его преступные намерения. "Задержанный дал признательные показания", - добавили в ФСБ.