{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Его готовили по указанию боевиков ИГ
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший его подготовку по указанию боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ", - сообщили в ФСБ.

В тайнике в непосредственной близости от арендованного задержанным адреса проживания изъяты компоненты для самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества и поражающие элементы. В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающие его преступные намерения. "Задержанный дал признательные показания", - добавили в ФСБ.

Теги
РоссияКалужская область
На востоке Москвы два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой между мигрантами
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью