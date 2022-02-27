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Аэропорт Жуковский проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют аэропорт Жуковский после анонимного сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта Жуковский. Сейчас его территорию проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник.

Он добавил, что аэропорт работает в штатном режиме, но усилены меры безопасности силами подразделений аэропорта.

26 февраля из-за угрозы взрыва проверялись аэропорты Шереметьево и Внуково, также сообщалось о том, что "заминированы" самолеты, следовавшие рейсами Москва - Южно-Сахалинск и Москва - Петропавловск-Камчатский. Все сообщения оказались ложными.

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