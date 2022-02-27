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В Симферополе из-за бесхозной сумки эвакуировали торговый центр

Проводится проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. В торговом центре (ТЦ) "Меганом" в Симферополе обнаружили бесхозную сумку. Проводится проверка, сообщил журналистам советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Проведена эвакуация персонала и посетителей.

"Найдена безхозная сумка, проводится обследование и проверка", - сказал Крючков, отвечая на вопрос ТАСС о причинах эвакуации в ТЦ.

Ранее в воскресенье местные СМИ сообщили об эвакуации в симферопольском ТЦ.

ТАСС не располагает комментарием силовых структур по данной ситуации.

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