В Симферополе из-за бесхозной сумки эвакуировали торговый центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. В торговом центре (ТЦ) "Меганом" в Симферополе обнаружили бесхозную сумку. Проводится проверка, сообщил журналистам советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Проведена эвакуация персонала и посетителей.

"Найдена безхозная сумка, проводится обследование и проверка", - сказал Крючков, отвечая на вопрос ТАСС о причинах эвакуации в ТЦ.

Ранее в воскресенье местные СМИ сообщили об эвакуации в симферопольском ТЦ.

ТАСС не располагает комментарием силовых структур по данной ситуации.