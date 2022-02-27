Телецентр и Останкинскую башню в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании телецентра "Останкино" и Останкинской башни в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Аноним сообщил об угрозе взрыва в телецентре и Останкинской башне. Сейчас их проверяют кинологи", - сказал собеседник.
По его словам, эвакуация не проводится, телецентр работает в штатном режиме.
27 февраля были "заминированы" аэропорт Жуковский, торговые центры "Мега Белая Дача" в Котельниках и "Лужайка" в Ленинском городском округе Подмосковья.