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Телецентр и Останкинскую башню в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

На месте работают кинологи

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании телецентра "Останкино" и Останкинской башни в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва в телецентре и Останкинской башне. Сейчас их проверяют кинологи", - сказал собеседник.

По его словам, эвакуация не проводится, телецентр работает в штатном режиме.

27 февраля были "заминированы" аэропорт Жуковский, торговые центры "Мега Белая Дача" в Котельниках и "Лужайка" в Ленинском городском округе Подмосковья.
 

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