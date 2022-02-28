Глава СК поручил расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских военных. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.
"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц", - отметили в ведомстве.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты применяют к немногим захваченным в плен российским военнослужащим пытки. В СК отметили, что "совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права".