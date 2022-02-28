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Военная операция на Украине
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Глава СК поручил расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее сообщил, что украинские националисты применяют к немногим захваченным в плен российским военнослужащим пытки
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских военных. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

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"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц", - отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты применяют к немногим захваченным в плен российским военнослужащим пытки. В СК отметили, что "совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права".

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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