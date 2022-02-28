Жителя Краснодара приговорили к 14 годам колонии за двойное убийство 19-летней давности

ЧИТА, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае приговорил к 14 годам колонии строгого режима 37-летнего жителя Краснодара Романа Коновалова за участие в групповом убийстве двух человек в ноябре 2002 года. После преступления мужчина скрывался от следствия 18 лет. Об этом сообщил журналистам в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкалью Егор Марков.

"В ноябре 2002 года в городе Петровске-Забайкальском Коновалов в ходе совместного распития спиртного вместе с несколькими соучастниками убил двух человек. Потерпевших избивали ногами, наносили удары ножами, другими предметами. Тела потерпевших злоумышленники вывезли на городскую мусорную свалку, где сожгли. О пропаже потерпевших сообщили их родственники, которые обратились в правоохранительные органы только в феврале 2003 года. Коновалов скрылся и был объявлен в розыск. Он вместе с семьей жил по поддельному паспорту. Спустя 18 лет обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Приговором суда Коновалову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал Марков.

Сам подсудимый не признал вину, дело было возбуждено по пунктам "а" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное группой лиц"). Как уточнили в следственном управлении, остальные участники преступления были осуждены вскоре после убийства, они получили от восьми до 17 лет лишения свободы.