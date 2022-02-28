В центре Москвы водитель пробил ограждение на тротуаре и поджег свою машину

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении жителя Москвы, который на автомобиле въехал на тротуар на Пушкинской площади, а затем поджег его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел накануне вечером. "Установлено, что водитель автомашины Peugeot, двигаясь по Тверской улице, умышленно заехал на тротуар Пушкинской площади, повредив металлическое ограждение. После этого мужчина поджег салон автомобиля, после чего его действия были пресечены сотрудниками ДПС. Нарушитель задержан и доставлен в полицию", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, пострадавших в результате инцидента нет. "Следственной частью СУ УВД по ЦАО городу Москвы в отношении 38-летнего москвича возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство")", - добавили в полиции.