Полиция Литвы расследует факт осквернения госсимволики Белоруссии у посольства страны

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция Литвы проводит расследование инцидента у посольства Белоруссии в Вильнюсе, во время которого была осквернена государственная символика этой страны. Об этом в понедельник сообщил столичный комиссариат полиции.

"На территорию посольства Белоруссии в воскресенье проник посторонний человек, который снял вывешенный у дипмиссии белорусский государственный флаг и вместо него вывесил флаги Украины и бело-красно-белый флаг [Белорусской народной республики 1918-1919 годов]", - говорится в сообщении.

Нарушитель режима дипломатического представительства был задержан, задержан также его сообщник. Одному из задержанных 32 года, другому - 27 лет. У них была трехлитровая емкость с горючей жидкостью. При задержании полиция заметила следы копоти на каменной ограде посольства.

За осквернение государственной символики законами Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

В воскресенье у посольства Белоруссии проходила акция в поддержку Украины с осуждением белорусских властей, которые якобы предоставили свою территорию российским воинским подразделениям, вступившим с нее на территорию Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.