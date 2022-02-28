В Москве задержали охранника фитнес-клуба, ранившего из пистолета бойца ММА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы задержали охранника фитнес-клуба, предположительно стрелявшего в бойца ММА Багдата Дюсембаева.

"В рамках уголовного дела о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ) задержан мужчина 1983 года рождения, который на парковке на улице Орджоникидзе нанес огнестрельное ранение своему оппоненту", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что задержан охранник фитнес-клуба. Злоумышленнику может грозить лишение свободы до семи лет.

Днем 16 февраля по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова. По данным полиции, ранение было нанесено из травматического оружия. Багдат Дюсембаев - уроженец Казахстана. На его счету семь поединков, из которых в двух он победил, в четырех проиграл и один завершился ничьей.