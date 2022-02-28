В ООН заявили о более 100 погибших и свыше 300 раненых гражданских на Украине с 24 февраля

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с 24 февраля. Об этом заявила в понедельник в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, она отметила: "Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых". "Реальные цифры, я опасаюсь, значительно выше", - сказала верховный комиссар.

По данным Управления верховного комиссара по делам беженцев, сообщила Бачелет, Украину покинули 422 тысячи человек и "гораздо больше" тех, кто стал внутренне перемещенными лицами.

Ранее СПЧ принял большинством голосов (29 - за, пять - против, 13 - воздержались) решение провести срочную дискуссию по ситуации в области прав человека на Украине в свете специальной военной операции РФ. Ожидается, что она состоится в четверг на этой неделе. Инициатива проведения такой дискуссии исходит от украинских властей. Предложение Киева активно поддержали западные страны. В целом на нынешней сессии, которая продлится до 1 апреля, намечено обсудить положение в двух десятках государств, в том числе в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Сирии, Венесуэле, Центрально-Африканской Республике, КНДР, Ливии и Мьянме.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.