Полиция в Петербурге задержала несколько десятков участников несогласованных акций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали несколько десятков участников несанкционированных акций, собравшихся у Гостиного Двора и на Сенатской площади в центре города в понедельник, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшихся предупредили через громкоговоритель о том, что в городе в соответствии с постановлением городской администрации о противодействии распространению коронавируса запрещено проведение любых публичных мероприятий, и рекомендовали незамедлительно покинуть место сбора. Как передает корреспондент ТАСС, полиция задержала порядка 40 человек, которые проигнорировали предупреждение и отказывались прекратить мероприятие.

Препятствий для движения пешеходов и общественного транспорта не создавалось.

Ранее в понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" сказал о необходимости поддержания в городе спокойствия, дисциплины, порядка, заботы о людях и обеспечения нормальных условий жизни. Он также призвал горожан "воздержаться от скоропалительных выводов и действий, сдерживать порыв эмоций и в социальных сетях, и в реальной жизни".